Бухгалтер рязанского вуза 6 лет присваивала деньги студентов

В Рязани завершилось предварительное расследование уголовного дела в отношении бухгалтера одного из вузов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 53-летняя сотрудница вуза лично контролировала проживание иностранных студентов, обучающихся в учебном заведении. Денежные средства иностранцы сдавали в руки бухгалтеру, после этого они буквально исчезали – на счёт вуза деньги никто не переводил.

– Злоумышленница на протяжении шести лет получала от обучающихся наличные средства за оплату жилья, но на расчетный счет организации деньги не поступали, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За 6 лет женщина присвоила более 5 миллионов рублей. Свою вину бухгалтер признала и возместила ущерб.

Уголовное дело направлено в суд. Женщину будут судить по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» (ч. 2 ст. 165 УК РФ).