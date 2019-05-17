Главная > Рязань > Происшествия 
Происшествия Рязань 17 мая 2019 16:06 | Просмотров:

Бухгалтер рязанского вуза 6 лет присваивала деньги студентов

В Рязани завершилось предварительное расследование уголовного дела в отношении бухгалтера одного из вузов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 53-летняя сотрудница вуза лично контролировала проживание иностранных студентов, обучающихся в учебном заведении. Денежные средства иностранцы сдавали в руки бухгалтеру, после этого они буквально исчезали – на счёт вуза деньги никто не переводил. 

– Злоумышленница на протяжении шести лет получала от обучающихся наличные средства за оплату жилья, но на расчетный счет организации деньги не поступали, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За 6 лет женщина присвоила более 5 миллионов рублей. Свою вину бухгалтер признала и возместила ущерб.

Уголовное дело направлено в суд. Женщину будут судить по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» (ч. 2 ст. 165 УК РФ).

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

3.9K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.5K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.8K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.4K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.1K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.0K
18 мая 18:13

Белорусские десантники прибыли в Рязань
938
18 мая 17:40

Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза
846
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
797
18 мая 19:04

Рязанец заснял объезжавшие через Ореховое озеро пост ДПС самосвалы
781
18 мая 21:06

В Рыбновском районе прошёл праздник песни имени братьев Пироговых
Вверх