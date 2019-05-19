5 человек пострадали в ДТП у ТЦ «Круиз» 18 мая

Пять человек пострадали в ДТП, которое случилось 18 мая, примерно в 21:35, рядом с торговым центром «Круиз». Информация о подробностях аварии и количестве пострадавших была опубликована пресс-службой УМВД по Рязанской области.

Известно, что 41-летний житель Рязани, управляя кроссовером Volkswagen Tiguan, направлялся от Северной окружной дороги в сторону улицы Есенина. На перекрестке с улицей Кальной водитель решил выполнить левый поворот. При совершении маневра он не предоставил право проезда направлявшейся навстречу Audi A5 под управлением 23-летнего рязанца.

В результате столкновения Audi вылетела за пределы дороги, сбила 40-летнюю рязанку и остановилась, влетев в стелу АЗС Shell. Травмированная женщина-пешеход была срочно доставлена в медучреждение. Также повреждения получили оба автомобилиста, 35-летняя женщина, ехавшая в кроссовере, и 22-летний парень – пассажир Audi А5.

Фото: УМВД по Рязанской области