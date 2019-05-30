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Рязань Экономика 30 мая 2019 17:24 | Просмотров:

Захаровский молокозавод незаконно сбрасывал сточные воды в ручей



Прокуратура Захаровского района провела проверку исполнения законодательства о водоснабжении и водоотведении, в том числе при сбросе сточных вод. В ходе проверки были выявлены грубые нарушения, допущенные Захаровским молокозаводом. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в прокуратуре Захаровского района.

В соответствии с законодательством «молочному» предприятию в 2013 году было выдано решение о предоставлении водного объекта в пользование – участка ручья реки Жрака (притока реки Прони) сроком на 5 лет.

Установлено, что с октября 2018 по май 2019 года Захаровский молочный завод осуществлял незаконный сброс сточных вод в ручей, так как решение на предоставление водных объектов в пользование для сброса сточных вод отсутствует.

По данному факту прокуратурой района в отношении генерального директора Общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.6 КоАП РФ – самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий.

30 мая уполномоченным должностным лицом министерства природопользования Рязанской области вынесено постановление по делу в соответствии с которым, должностное лицо признано виновным и ему назначено наказание в виде административного штрафа.

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