В Скопине будут производить лекарства для всей России. Об этом губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. В присутствии первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба и Губернатора Рязанской области Николая Любимова было заключено Соглашение между ООО «Скопинский фармацевтический завод» и ООО «Новартис Фарма». Документ предусматривает взаимовыгодное сотрудничество сторон по производству инновационных онкологических препаратов, которые сейчас закупаются за границей. Объём инвестиций составит порядка 3 млрд. рублей, сообщает сайт регионального правительства.

Сергей Цыба отметил, что для министерства Рязанская область является надёжным и важным партнёром.

– Это один из ключевых регионов, который развивает медицинские технологии, особенно в области фармацевтики. Очень важно, что губернатор поддерживает такого рода инициативы компании, в регионе работает очень профессиональная команда. Проект, который будет реализован в области онкологии, – это серьёзный вклад, в том числе в реализацию национального проекта, федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Также в этот день было подписано соглашение о сотрудничестве с «ОКА МОЛОКО», в рамках которого будут построены ещё два животноводческих комплекса, комплекс по приёму, очистке и сушке зерна, комбикормовый завод, предприятие по переработке молока и жилые дома для сотрудников. Объём инвестиций увеличивается на 27,3 млрд. рублей и составит 41,6 млрд.

Соглашение с ООО «Чароен Покпанд Фудс» предполагает строительство ещё трёх свиноводческих комплексов на 6000 животных и создание производства по глубокой переработке свинины. Объём инвестиций – 12 млрд. рублей.

500 новых рабочих мест будет создано благодаря строительству элеватора, свиноводческих комплексов и комбикормового завода с общим объемом инвестиций 5,2 млрд. рублей, предусмотренных в рамках соглашения с ООО «Агропромкомплектация».