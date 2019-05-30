В селе Горлово Скопинского района Дом культуры отремонтируют за 2,4 млн рублей

Федеральный партийный проект «Культура малой Родины» направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований.

В 2018 году в рамках этой программы был отремонтирован Успенский дом культуры, а в этом году в партийный проект « Единой России» вошёл Горловский Дом культуры, который сейчас ремонтируется на условиях софинансирования. На ремонтные работы здания было выделено порядка 2 млн 400 тыс рублей, в том числе из местного бюджета – 950 тысяч рублей. На эти деньги будут отремонтированы внутренние помещения, проведены сантехнические работы, заменены оконные блоки и отопительная система. Ремонтные работы проводит ООО « Стройхолдинг» из Рязани.