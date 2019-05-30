Главная > Рязань > Экономика 
Рязань Экономика 30 мая 2019 15:31 | Просмотров:

В селе Горлово Скопинского района Дом культуры отремонтируют за 2,4 млн рублей

Федеральный партийный проект «Культура малой Родины» направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований.

В 2018 году в рамках этой программы был отремонтирован Успенский дом культуры, а в этом году в партийный проект « Единой России» вошёл Горловский Дом культуры, который сейчас ремонтируется на условиях софинансирования. На ремонтные работы здания было выделено порядка 2 млн 400 тыс рублей, в том числе из местного бюджета – 950 тысяч рублей. На эти деньги будут отремонтированы внутренние помещения, проведены сантехнические работы, заменены оконные блоки и отопительная система. Ремонтные работы проводит ООО « Стройхолдинг» из Рязани.

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

6.6K
28 мая 17:16

Погода в Рязанской области ухудшится
3.0K
30 мая 14:11

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
2.2K
30 мая 10:14

Как обезопасить урожай клубники?
1.7K
27 мая 22:57

Жителей Рязани ждёт масштабное отключение электричества
1.2K
28 мая 10:31

В Рязани появится первая библиотека в торговом центре
1.1K
29 мая 16:40

В Рязани открылась новая школа искусств
996
29 мая 08:45

В Рязани активисты собираются закопать канал от озера Дикой утки
898
29 мая 06:43

Фонтан на Московском шоссе начнёт работу 12 июня
796
29 мая 12:25

Проект «Я – родитель»: Как стать внимательными родителями и не превратиться в надзирателя для своего ребёнка
761
30 мая 09:01

Рязанцев приглашают очистить Борковской карьер
Вверх