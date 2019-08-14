В Рязанском отделении Сбербанка состоялись бизнес-завтраки

В начале августа в Рязанском отделении Сбербанка прошли бизнес-завтраки с крупнейшими агентствами недвижимости города Рязани.

Ключевой темой обсуждения стало снижение ставок по вновь выдаваемым ипотечным кредитам Сбербанка. Сейчас ставки банка находятся, пожалуй, на историческом минимуме. Так, молодая семья может получить кредит по ставке всего 9,1% годовых.

Участники отметили доступность ипотеки, тенденции развития регионального рынка жилья и влияние на него изменений законодательства, регламентирующего многоэтажное строительство.

– Данный формат общения был выбран не случайно. В непринуждённой обстановке мы обсудили темы использования сервисов, которые предоставляет Сбербанк на жилищном рынке. Бесплатное размещение объявлений о продаже жилья на сайте Domclick, подача заявок на ипотеку с возможностью подбора ипотечной программы, услуга «Анализ цены» – вот лишь некоторые из них, — отметил Олег Сычев, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Рязанского отделения ПАО Сбербанк.

По окончанию мероприятия все участники единодушно решили сделать подобные встречи регулярными, создав неформальный клуб профессионалов рынка жилья.