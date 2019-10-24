В Рязанской области увеличены расходы на дороги и транспорт

За 3 года в Рязанской области увеличены расходы регионального бюджета на дорожное хозяйство и транспорт. Рассказала об этом глава областного Минфина Марина Наумова в рамках публичного отчета правительства Рязанской области в среду, 24 октября.

Так, за указанный период расходы регионального бюджета на дороги и транспорт увеличились почти на 2,5 миллиарда рублей.

Больше всего в регионе за 3 года выросли расходы на обеспечение деятельности учреждений социальной сферы. Они превысили 6,8 миллиарда рублей. Большой объём средств выделяется и на реконструкцию этих объектов. Он составляет почти 3 миллиарда рублей.