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Рязань Экономика 22 мая 2019 13:13 | Просмотров:

В Рязанской области растёт интерес к микрозаймам

Объём займов, выданных микрофинансовыми организациями (МФО), зарегистрированными на территории Рязанской области, по итогам 2018 года составил 625,5 млн рублей. Это на 24,6% больше, чем годом ранее. Почти на треть возросло и число договоров – до 4372 штук.

Основная часть договоров была заключена с физическими лицами – 4166 шт., причём граждане взяли в долг в МФО вдвое больше, чем в 2017 году: 382,9 млн рублей.

Объём займов, выданных индивидуальным предпринимателям, снизился на 19,9% до 109,8 млн рублей. Юридические лица стали занимать большие суммы в МФО: при сохранении числа договоров объем предоставленных микрозаймов в 2018 году вырос по сравнению с прошлым годом на 20,3% до 192,9 млн рублей.

Всего в реестр микрофинансовых организаций, зарегистрированных на территории Рязанской области, на 01.01.2019 входит 8 компаний. Их число за год не изменилось. Все организации относятся к микрокредитным компаниям (МКК). Они не имеют права привлекать средства граждан, которые не являются их учредителями, максимальный размер займа не должен превышать 500 тысяч рублей для физических лиц и 3 млн рублей для юридических. Постоянный надзор за ними осуществляют саморегулируемые организации, в которые должны входить все МКК.

Банк России работает над совершенствованием регулирования рынка микрофинансирования, учитывая права и интересы заемщиков. Дополнительно защитить граждан и оздоровить рынок призваны ограничения, которые введены в этом году.

«Сокращена предельная задолженность заемщика по договору потребительского займа, права по договорам запрещено переуступать, то есть нелегальные кредиторы или коллекторы потеряли право требовать возврата долга через суд», – напоминает управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов.

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