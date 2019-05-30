В Рязанской области посевная кампания подошла к концу. Аграрии уже завершили сев яровых зерновых, масличных культур, сахарной свёклы и однолетних трав.

Структура посевных площадей в регионе в этом сезоне выглядит так: яровые зерновые культуры (пшеница, ячмень, овёс, гречиха, горох и др.) – 298,8 тысяч гектаров, в том числе 16,1 тыс. га кукурузы на зерно; сахарная свёкла – 7,1 тыс. га; масличные культуры (подсолнечник, соя, рапс, горчица, лён и др.) — 142 тыс. га, кормовые культуры (кукуруза на силос, клевер, люцерна и др.) — на уровне 158 тыс. га. Посадка картофеля и сев овощных культур в ряде районов ещё продолжается.

Общая посевная площадь в 2019 году ожидается на уровне 935,6 тысяч гектаров, что на 52,4 тысяч гектаров больше прошлогоднего.