В Рязанской области обсудили перспективы сотрудничества рязанских аграриев и АО «Росагролизинг»

В среду, 22 мая, в правительстве Рязанской области состоялось совещание по вопросам и перспективам взаимодействия рязанских аграриев и АО «Росагролизинг».

В соответствии с соглашением, подписанным в июле 2017 года, сельхозтоваропроизводители региона посредством лизинга обеспечиваются сельскохозяйственной техникой, животными, ведётся строительство животноводческих комплексов, а также жилья для работников АПК.

Генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов отметил, что самой востребованной услугой у аграриев Рязанской области является программа обновления парка сельхозтехники. Этот продукт предусматривает самые большие льготы, сообщает сайт регионального правительства.

В настоящее время с рязанскими предприятиями заключено более 500 договоров лизинга на сумму около 6 млрд. руб.

Участники совещания также обсудили актуальные вопросы и перспективы взаимодействия. Также состоялась презентация новых программ Росагролизинга.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов назвал сотрудничество с Росагролизинг очень плодотворным для рязанских предприятий.