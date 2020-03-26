В Рязанской области начался весенний сев

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26 марта аграрии Александро-Невского района приступили к севу ранних яровых зерновых культур. Ими засеяно 193 гектаров. В этом году в связи с тёплой погодой весенний сев начался в регионе на 2 недели раньше обычного, сообщает пресс-служба регионального министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Всего по области планируется посеять 317 тыс. га ранних яровых зерновых и 29,5 тыс. га однолетних трав.

Во всех районах Рязанской области активно готовят семена к посевной: ведётся их подработка и доведение до необходимого состояния. На сегодня засыпано 80 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур, 97,2% которых соответствует посевным кондициям (что на 1,0% выше уровня прошлого года).

В регионе с учётом озимого сева приобретено 151,2 тыс. тонн минеральных удобрений. Это на 37 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Закуплено более 100 тыс. тонн аммиачной селитры, 49 тыс. тонн сложных удобрений и 1,2 тыс. тонн калийных.

Готовность основных видов сельскохозяйственной техники для проведения весенних полевых работ составляет 94%.

В 23 районах области сельхозтоваропроизводители ведут подкормку озимых культур и многолетних трав. На сегодня подкормлено 220 тыс. га озимых культур (65% к посевной площади), 17,4 тыс. га многолетних трав (23%). С целью сохранения влаги в почве ведется боронование зяби (91 тыс. га), многолетних трав (16 тыс. га) и озимых культур (17 тыс. га).

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