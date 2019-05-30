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Рязань Экономика 30 мая 2019 16:36 | Просмотров:

В Рязанской гордуме распределили более 700 миллионов рублей трансфертов из областного бюджета

30 мая на заседании Рязанской городской Думы принято решение о внесении изменений и дополнений в бюджет Рязани на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Изменения приняты в том числе в связи с поступлением трансфертов из областного бюджета на сумму 731 миллион рублей. Из них более 600 миллионов рублей направят на ремонт дорог.

35 миллионов рублей направят на приобретение музыкальных инструментов и учебных материалов для детских школ искусств; 30 миллионов рублей – на жильё для молодых семей; 24 миллиона рублей – на поддержку местных инициатив; 7 миллионов рублей – на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений; 5 миллионов рублей – на проведение инженерных коммуникаций для индивидуальных жилых домов в Дягилево; 4 миллиона рублей – на оснащение школьных медицинских кабинетов и столовых; 4 миллиона рублей – на ремонт школ №51 и №15;  1 миллиона рублей – на материальное поощрение народных дружинников; 700 тысяч рублей на ограждение территории лицея №52; 300 тысяч рублей – на создание системы навигации для туристов.

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