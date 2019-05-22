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Рязань Экономика 22 мая 2019 13:42 | Просмотров:

В Рязани проходит форум для предпринимателей «Территория бизнеса- территория жизни»

В среду, 22 мая, в конгресс-отеле  Амакс в Рязани, состоялось открытие Всероссийского форума для предпринимателей «Территория бизнеса- территория жизни». Организаторами мероприятия выступили общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» и Агентство стратегических инициатив.

— Рязань второй год становится площадкой для форума предпринимателей, и это говорит о том, что на территории области существует эффективное взаимодействие между руководством области и бизнес-сообществом. Форум проводится, когда бизнес-практики наработаны. В Рязани появились люди, которых надо выводить на федеральный уровень, поэтому форум проводится здесь, — сказал первый вице-президент «ОПОРЫ России» Азат Газизов.

— Малый и средний бизнес – основа экономики любого региона. Для рязанских предпринимателей – это возможность заявить о себе, продвинуть свои практики, — подчеркнул губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Глава региона также отметил, что на форуме не только оцениваются успешные бизнес-проекты, но и обсуждаются существующие проблемы. Для власти – это возможность узнать, что мешает сделать нашу экономику более успешной, считает Любимов.

В программе форума – мастер-классы, на которых предприниматели делятся своим опытом и идеями, круглые столы, посвящённые таким темам, как женское предпринимательство, закупки, доступное финансирование для малого бизнеса и выход на зарубежные рынки.

В рамках мероприятия открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»: предприниматели выступят с презентациями лучших проектов в различных номинациях.

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