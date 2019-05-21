Главная > Рязань > Экономика 
Рязань Экономика 21 мая 2019 10:47 | Просмотров:

В Рязани подорожали картофель и яблоки

По данным Рязаньстата за неделю с 14 по 20 мая в Рязани подорожали яблоки, лук репчатый, картофель, чай чёрный байховый, карамель.
В то же время снизились цены на помидоры свежие на 10,9%, огурцы свежие на 8,6%, яйца куриные на 8,5%, капусту белокочанную свежую на 3,9%, куры охлажденные и мороженые на 3,2%, консервы мясные на 1,8%.

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

3.9K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.5K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.8K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.4K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.1K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.0K
18 мая 18:13

Белорусские десантники прибыли в Рязань
937
18 мая 17:40

Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза
844
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
784
18 мая 19:04

Рязанец заснял объезжавшие через Ореховое озеро пост ДПС самосвалы
779
18 мая 21:06

В Рыбновском районе прошёл праздник песни имени братьев Пироговых
Вверх