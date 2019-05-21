В Рязани подорожали картофель и яблоки

По данным Рязаньстата за неделю с 14 по 20 мая в Рязани подорожали яблоки, лук репчатый, картофель, чай чёрный байховый, карамель.

В то же время снизились цены на помидоры свежие на 10,9%, огурцы свежие на 8,6%, яйца куриные на 8,5%, капусту белокочанную свежую на 3,9%, куры охлажденные и мороженые на 3,2%, консервы мясные на 1,8%.