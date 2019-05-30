В Рязани обсудили перспективы развития промышленности в регионе

В четверг 30 мая, в Рязани прошёл форум «Промышленность: перспективы развития». В мероприятии приняли участие представители более 150 компаний региона.

Участником форума стал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Глава региона выступил с докладом об уровне промышленности в Рязанской области, он отметил, что отрасль вносит основной вклад в ВРП Рязанской области – 35%.

– Сегодня наша общая задача, которую ставит Президент РФ, – повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции на российском и мировом рынках. Ключевыми факторами в этой работе является уровень развития собственных технологий и рост производительности труда. И здесь у региона есть колоссальные резервы, – добавил Николай Любимов.

По мнению губернатора, чтобы добиться поставленных целей, необходимо более эффективно использовать трудовые и материальные ресурсы и внедрять принципы бережливого производства.

Глава региона также рассказал о механизмах стимулирования промышленности. На сегодняшний день полностью сформирован портфель финансовых продуктов Государственного Фонда развития промышленности региона, сокращена процедура получения господдержки для инвестиционных проектов, направленных на модернизацию действующих производств. В области работают региональный Центр инжиниринга и Рязанский центр поддержки экспорта.