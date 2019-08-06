В первом полугодии 2019 года рязанцы были недовольны работой банков

За 6 месяцев 2019 года в Банк России поступило 846 жалоб от жителей Рязанской области. Это на 22,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего обращений (377) касались работы кредитных организаций. Рязанцы, в частности, недовольны навязыванием дополнительных услуг при заключении договора потребительского кредитования, отказами в реструктуризации и рефинансировании и способами взыскания задолженности.

Деятельности страховых компаний касалось 208 обращений, 180 из них поступили по вопросам обязательного страхования автогражданской ответственности. Это на 31,6% меньше, чем за январь-июнь 2018 года.

«Реформа ОСАГО, которую проводит Банк России, постепенно дает необходимый результат, — считает управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Особенно явственно это просматривалось во II квартале этого года. С апреля по май было 48 обращений по данному виду страхования, тогда как за аналогичный период 2018 года зарегистрировано 117 жалоб по ОСАГО».

С 1 апреля 2019 года коэффициент бонус-малус, на начисление которого чаще всего жалуются автомобилисты, рассчитывается по итогам прошедших 12 месяцев и устанавливается на год. Если у автовладельца несколько коэффициентов, то в пользу гражданина выбирается наименьший. Это позволяет исключить случаи задвоения КБМ, а также снижает риск ошибок и злоупотреблений при его применении. А с 1 июня 2019 года страховые организации начали в обязательном порядке взаимодействовать с финансовым уполномоченным. Теперь споры, касающиеся ОСАГО и ДСАГО, а также по страхованию средств наземного транспорта (кроме железнодорожного), до подачи иска в суд рассматриваются финансовым омбудсменом.

Также за 6 мес. 2019 года в Банк России поступило 194 жалобы на некредитные организации. Было зарегистрировано127 обращений по работе кредитно-потребительских кооперативов (за аналогичный период прошлого года — 1), 67 касались деятельности микрофинансовых организаций (30 за 6 мес. 2019 г.). Жалоб на ломбарды не было.

С жалобой в Банк России можно обратиться через интернет-приемную на сайте cbr.ru, позвонить в контактный центр по бесплатному номеру 8-800-300-3000 или написать в Отделение Рязань по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, д.20.