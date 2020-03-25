Успейте получить выгодную ставку по ипотеке для покупки квартиры от VELLCOM Group

Екатерина Приведенцева
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На фоне сложившейся ситуации на рынке новостроек крупные банки начали повышать ставки по  ипотеке. Два банка сделали это в пятницу, один обещает поднять ставки в ближайшее время. Ещё как минимум в трёх банках заявили, что пересматривают ставки.

На прошлой неделе  средняя базовая ставка по ипотеке составляла 8,5%. Ставки  по ипотеке подняли на фоне снижения курса рубля. Речь идёт о банках Райффайзенбанк, Росбанк и «Открытие». Остальные банки пока продолжают работать в нынешнем режиме еще одну-две недели. Затем могут быть приняты решения о повышении ставки по ипотечным кредитам и у них.

Новые ипотечные ставки будут применяться и к новым, и к ранее одобренным заявкам, по которым ещё не подписаны кредитные договоры. С такой ситуацией люди уже сталкивались в 2014 году, когда ставки резко выросли. А вот изменять ставку по уже выданной ипотеке банк вправе только в меньшую сторону, увеличивать её в одностороннем порядке кредитор не имеет права, за исключением предусмотренных договором и законом случаев. Но окончательное решение о заключении сделки на новых условиях принимает заёмщик.

Ипотечная ставка устойчиво снижалась с мая прошлого года (пик ставки выданной в течение месяца ипотеки – 10,56% – пришелся на апрель) вслед за ключевой ставкой Центробанка и к 1 февраля достигла 8,79%.

Банкиры объясняют нынешнее повышение ипотечных ставок ситуацией на финансовом рынке. Изменение ставок стало вынужденной мерой в условиях нестабильной ситуации на мировых фондовых рынках.

Строительный холдинг VELLCOM Group заботится о своих будущих клиентах и своевременно сообщает о возможном повышении ставок. Специалисты компании помогут рассчитать условия выгодного кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой.

За более подробной консультацией обращайтесь в отдел продаж по номеру телефона  300-707 или в офис компании по адресу: г. Рязань, 2 Линия, д.9.

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