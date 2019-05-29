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Рязань Экономика 29 мая 2019 12:50 | Просмотров:

Третье агентство с начала года повысило рейтинг банка «Открытие»

Вслед за «Эксперт РА» и Moody’s, Российское рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Открытие». Рейтинг повышен на одну ступень, до уровня АА-(RU), прогноз «Стабильный».

Свое решение аналитики АКРА обосновали усилением системной значимости банка, укреплением его рыночных позиций и высокой степенью поддержки со стороны ключевого акционера – Банка России.

В феврале 2019 года международное рейтинговое агентством Moody’s подняло долгосрочные рейтинги банка «Открытие» сразу на две ступени до уровня Ba2.  В апреле российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» также повысило рейтинг кредитоспособности банка «Открытие» на две ступени до уровня ruAA-.

Аналитики АКРА отмечают, что группа «Открытие» сумела существенно укрепить свои позиции в российской банковской системе благодаря активному росту кредитного портфеля и привлечению средств клиентов.

Важным фактором в пользу повышения рейтинга, по оценкам АКРА, стало завершение процесса присоединения БИНБАНКа, консолидация пенсионных и страховых активов группы «Открытие», а также передача значительного объема проблемных активов группы в Банк непрофильных активов.

Аналитики АКРА также подчеркивают, что дополнительным гарантом надежности кредитной организации является возможность государства в лице ЦБ РФ определять стратегические направления развития банка «Открытие».  Отмечается, что реализация намеченной стратегии позволит группе «Открытие» стать в перспективе важным элементом развития национальной экономики.

В своём заключении АКРА отметила улучшение качества активов, адекватную позицию банка по капиталу, фондированию и ликвидности, сильную франшизу в сфере кредитования и операционного обслуживания юридических и физических лиц, а также достаточно высокую диверсификацию операционного дохода.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2019 года группа банка «Открытие» заработала 23,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

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