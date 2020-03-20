Топ-менеджер Сбербанка рассказала о достижениях организации в 2019 году

В среду, 18 марта, заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова провела онлайн пресс-конференцию, в рамках которой рассказала об итогах работы организации за 2019 год.

Особое внимание Светлана Кирсанова уделила развитию электронных сервисов в отчётном периоде. Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» вошло в тройку самых популярных бесплатных приложений AppStore. Его используют более 60 млн. человек. На сегодняшний день 83% клиентов предпочитает проводить операции именно в приложении, а не в web-версии электронной системы обслуживания.

В общей сложности за год банк внедрил 418 улучшений и сегодня клиентам Сбербанка доступно 128 сервисов онлайн. С их помощью можно оперативно совершать переводы средств, управлять счетами и даже оформлять кредиты. Кстати, каждый второй потребительский кредит в прошлом году был оформлен в приложении. Кроме того, в приложении появились приятные визуальные элементы. Электронные приветствия радуют клиентов разнообразием картинок в зависимости от времени суток, в которое осуществляется вход в «Сбербанк Онлайн».

По данным статистики, каждый пятый клиент Сбербанка не пользуется наличными, по результатам 2019 года – это 17% клиентов. Два из пяти клиентов выбирают только цифровые каналы банка. Также за прошедший год вырос показатель активных пользователей «Сбербанк Онлайн» на 20 %.

Заместитель председателя правления Сбербанка отметила, что за рассматриваемый период портфель привлечения средств физлиц увеличился на 8% и превысил 13 млрд. руб. Портфель кредитования физлиц увеличился на 14%. Сбербанк разработал удобный сервис для своих зарплатных клиентов. Они могут получить ипотечный кредит без заполнения полей анкет. Решения по таким операциям принимаются за 5 минут. А тем, кто не является зарплатным клиентом банка, теперь не нужно предоставлять форму 2-НДФЛ. Сбербанк сам отправит запрос в ПФР. Более половины таких заявок одобряются в течение часа.

Важным направлением работы Сбербанка является ипотечное кредитование населения. Банк выдаёт жилищные кредиты почти по всем ипотечным программам. На сегодняшний день Сбербанк уже предоставил 267 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 500 млрд. руб.

Зашёл разговор и об экосистеме Сбербанка. Светлана Кирсанова рассказала, что банк дал своим клиентам возможность доступа к сервисам-партнёрам через Сбер ID. Сейчас среди партнёров Сбербанка несколько десятков сервисов.

Ещё одно важное нововведение прошлого года заключается в следующем: клиенты Сбербанка получили возможность использовать банковскую карту, не дожидаясь получения её пластикового образца. Активировать карту можно сразу после оформления и пользоваться ей через ApplePay, GooglePay или SamsungPay. В общей сложности каждый месяца Сбербанк выдаёт клиентам порядка 300 тысяч карт. Важным событием стало добавление в сервисе «Сбербанк Онлайн» возможности не только заблокировать, но и разблокировать карту. Этой функцией регулярно пользуются около1500 клиентов.

На пресс-конференции Светлана обозначила планы банка на 2020 год. По ее словам, Сбербанк фокусируется на пяти основных направлениях: клиентская удовлетворенность, создание и развитие новых продуктов, развитие Экосистемы, digital и безналичное обращение, прикладной AI.

Для Рязанского отделения Сбербанка 2019 год был ознаменован ростом розничного кредитования. Портфель вырос на 7 млрд. рублей, причем более половины из этого роста 3,7 млрд.рублей — это ипотечное кредитование. Всего по ипотеке мы выдали за прошедший год 5 888 кредитов на сумму 8,9 млрд. рублей – отметил управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов.

Так же хочу добавить, что было увеличено количество торговых точек и точек услуг, принимающих для оплаты карты. На конец 2019 года их количество составило 11 697. Ключевой проект 2019 года – эквайринг в МУП КВЦ – в 24 точках приема платежей установлены терминалы безналичной оплаты – добавил Иван Семенов.