Сыр, произведённый в Шиловском районе, получил приз во Франции

ООО «ЭкоСфера» Шиловского района отмечено серебряной медалью престижного международного Салона сыра и молочных продуктов «Mondial du Fromage 2019». Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.

Международный Салон, который проходил во Франции со 2 по 4 июня, является одним из наиболее престижных международных форумов производителей сыра и молочных продуктов. В конкурсе было представлено около тысячи сыров, в том числе сыр «Мещёрский» из козьего молока производства ООО «ЭкоСфера».

Предприятие расположено в посёлке Лесной и специализируется на производстве сыров из натурального фермерского молока без добавления консервантов. Продукция «ЭкоСферы» продаётся в торговых точках Шилово, Рязани и Москвы.