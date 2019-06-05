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Рязань Экономика 5 июня 2019 21:48 | Просмотров:

Сыр, произведённый в Шиловском районе, получил приз во Франции

ООО «ЭкоСфера» Шиловского района отмечено серебряной медалью престижного международного Салона сыра и молочных продуктов «Mondial du Fromage 2019». Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.

Международный Салон, который проходил во Франции со 2 по 4 июня, является одним из наиболее престижных международных форумов производителей сыра и молочных продуктов. В конкурсе было представлено около тысячи сыров, в том числе сыр «Мещёрский» из козьего молока производства ООО «ЭкоСфера».

Предприятие расположено в посёлке Лесной и специализируется на производстве сыров из натурального фермерского молока без добавления консервантов. Продукция «ЭкоСферы» продаётся в торговых точках Шилово, Рязани и Москвы.

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