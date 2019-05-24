Главная > Рязань > Экономика 
Рязань Экономика 24 мая 2019 13:01 | Просмотров:

Рязанцы стали взвешенно оформлять ипотечные кредиты

В первом квартале 2019 года банковские учреждения предоставили жителям Рязанской области 2485 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 4,6 млрд рублей. Объем кредитования по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократился на 3,1%, а количество выданных кредитов – на 11,1%.

 «В регионе снижается число тех, кто импульсивно принимал решение об оформлении жилищного кредита.  Сегодняшние заемщики серьезно просчитывают, смогут ли долгий срок обслуживать ипотечный заем, – считает управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Как отмечают эксперты, такой подход позволит сохранить высокое качество обслуживания долга, а значит стабильность на рынке ипотеки».

К началу  апреля  текущего года просроченная задолженность  по  данному виду  кредитов составила 0,5%. При этом  совокупный  объем  ИЖК  вырос за год на 23,7% до 49,1 млрд рублей. Доля ипотечных кредитов в структуре розничного кредитного портфеля оставалась на уровне прошлогодних значений – 46,7%.

На 1 апреля 2019 года на территории Рязанской области работали 3 региональных банка, 4 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, 207 внутренних структурных подразделения (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы).

Информация о результатах деятельности кредитных организаций в областях, входящих в ЦФО, представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» № 4 за 2019 год на официальном сайте www.cbr.ru.

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

5.1K
22 мая 08:33

Стали известны новые адреса отключения горячей воды в Рязани
4.9K
24 мая 08:42

Эксперты подсчитали среднюю зарплату эндокринолога в Рязани
3.8K
23 мая 12:17

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
1.8K
23 мая 13:16

Рязанка поблагодарила врачей за экстренную операцию, проведённую её новорождённой дочери
1.7K
23 мая 13:59

Рязанские выпускники услышали «Последний звонок»
1.5K
23 мая 11:33

В прокуратуре рассказали, как оформить ДТП, если машина попала в яму на дороге и получила повреждения
1.1K
21 мая 13:18

Homo agressius/Человек агрессивный
1.0K
22 мая 16:27

В Касимове установят памятник царице Сююмбике
928
21 мая 14:28

В Рязани ограничили движение по Южной окружной дороге
814
23 мая 22:22

В Рязани рядом с заводом «Сплав» появятся новые многоэтажки
Вверх