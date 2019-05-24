Рязанцы стали взвешенно оформлять ипотечные кредиты

В первом квартале 2019 года банковские учреждения предоставили жителям Рязанской области 2485 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 4,6 млрд рублей. Объем кредитования по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократился на 3,1%, а количество выданных кредитов – на 11,1%.

«В регионе снижается число тех, кто импульсивно принимал решение об оформлении жилищного кредита. Сегодняшние заемщики серьезно просчитывают, смогут ли долгий срок обслуживать ипотечный заем, – считает управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Как отмечают эксперты, такой подход позволит сохранить высокое качество обслуживания долга, а значит стабильность на рынке ипотеки».

К началу апреля текущего года просроченная задолженность по данному виду кредитов составила 0,5%. При этом совокупный объем ИЖК вырос за год на 23,7% до 49,1 млрд рублей. Доля ипотечных кредитов в структуре розничного кредитного портфеля оставалась на уровне прошлогодних значений – 46,7%.

На 1 апреля 2019 года на территории Рязанской области работали 3 региональных банка, 4 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, 207 внутренних структурных подразделения (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы).

Информация о результатах деятельности кредитных организаций в областях, входящих в ЦФО, представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» № 4 за 2019 год на официальном сайте www.cbr.ru.