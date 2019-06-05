Рязанцы накопили на банковских счетах 152 млрд рублей

Сумма депозитов жителей Рязанской области на 01.04.2019 составила 152 млрд рублей. Это на 9,3% больше, чем годом ранее. Как и прежде, рязанцы предпочитают сберегать денежные средства в национальной валюте: депозитный портфель по итогам I квартала сформирован на 91,9% за счет вкладов в российских рублях.

«Сегодня банковские депозиты являются надежным вариантом сохранения средств, – говорит управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Вклады физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а с этого года еще и малого и микробизнеса застрахованы. Единственное ограничение – сумма, она не должна превышать 1,4 млн рублей. То есть если у вас сбережения превышают этот порог, лучше разместить деньги в разных банках”.

На 1 апреля 2019 года на территории Рязанской области работали 3 региональных банка, 4 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, 207 внутренних структурных подразделения (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы).

Информация о результатах деятельности кредитных организаций в областях, входящих в ЦФО, представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» № 4 за 2019 год на официальном сайте www.cbr.ru .