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Рязань Экономика 6 июня 2019 13:53 | Просмотров:

Рязанцев обезопасят от некачественной молочной продукции

В четверг, 6 июня, и.о. начальника ГУ ветеринарии Рязанской области Вячеслав Губарев провёл брифинг для журналистов, на котором рассказал о предстоящем введении электронной ветеринарной сертификации на молочную продукцию промышленного производства.

С 1 июля 2018 года каждый этап производства товара фиксируется в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий». В систему вносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой и некоторой растениеводческой продукции.

–  Напомню, ранее на молочную продукцию документы подобного характера не требовались, сопровождалось только сырое молоко. Такая система необходима для полной прослеживаемости производства товара. Это позволит исключить фактор фальсификации, – объяснил и.о. начальника ГУ ветеринарии Рязанской области Вячеслав Губарев.

С 1 июля 2019 года сертификаты понадобятся для предприятий, производящих сгущённое молоко и сливки, сливочное масло, молочные пасты и сыры. А с 1 ноября 2019 года – для всех предприятий молокоперерабатывающей отрасли. Кроме того, с 1 ноября 2019 года потребуется оформлять электронные ветеринарные сертификаты на мороженое.

– Введение электронной ветеринарной сертификации – это важный шаг к управлению рисками при производстве пищевой продукции, который будет напрямую способствовать обеспечению продовольственной и биологической безопасности нашей страны, – подчеркнул и.о. начальника ГУ ветеринарии Рязанской области Вячеслав Губарев.

Электронные ветеринарные сертификаты смогут выдавать представители ГУ ветеринарии Рязанской области, а также аттестованные ветеринарные врачи. Уже через неделю будет организована горячая линия, информация о которой появится на сайте ГУ ветеринарии Рязанской области и министерства сельского хозяйства региона.

 

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