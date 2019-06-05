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Рязань Экономика 5 июня 2019 15:37 | Просмотров:

Рязанский сыр отмечен серебряной медалью международного Салона сыра и молочных продуктов «Mondial du Fromage 2019»

Рязанский сыр «Мещерский» производства ООО «ЭкоСфера» Шиловского района отмечен серебряной медалью международного Салона сыра и молочных продуктов «Mondial du Fromage 2019».
Салон проходил во Франции со 2 по 4 июня. Это один из крупнейших и наиболее престижных международных форумов производителей сыра и молочных продуктов. Участие в нём приняли около 1000 сыроваров, сообщает сайт регионального правительства.
ООО «Экосфера» расположено в р.п. Лесной. Оно производит сыры из натурального фермерского молока без добавления консервантов. Приобрести его можно в магазинах р.п. Шилово, г. Рязани и г. Москвы.

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