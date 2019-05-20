Рязанские заёмщики смогут уйти на «ипотечные каникулы»

Ипотечные заёмщики уже с 31 июля 2019 года получат право приостанавливать или уменьшать выплаты по кредиту, если окажутся в сложной жизненной ситуации. Закон подписан Президентом РФ.

Ипотечные каникулы можно будет взять как по новым, так и по действующим кредитам. Но воспользоваться этой льготой по каждому кредитному договору разрешено только один раз. При этом предмет ипотеки должен быть единственным жильём заёмщика, размер кредита не должен превышать 15 млн рублей, а условия договора не должны ранее меняться. Клиент должен документально подтвердить банку, что оказался в трудной жизненной ситуации. Это может быть потеря работы, признание заёмщика инвалидом I или II группы, его временная нетрудоспособность более 2 месяцев подряд и т.д. (полный перечень указан в Федеральном законе от 1 мая 2019 г. N 76-ФЗ).

«Обладатель ипотечного кредита может оказаться в трудной жизненной ситуации, и новый закон защитит его, – говорит управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – В среднем в поисках новой работы человек проводит не более полугода. На это время он сможет взять паузу в выплатах либо снизить сумму ежемесячного платежа, а потом вернуть долг, не опасаясь оказаться в рядах злостных неплательщиков».

Заемщик вправе определить размер выплат, дату начала льготного периода и его протяженность, но не более 6 месяцев. Если в течение 10 дней банк не запросит дополнительные документы, ипотечные каникулы одобрены. После окончания льготного периода владелец ипотечного кредита должен будет погасить оставшийся долг согласно первоначальным условиям и графику платежей. Затем ему придется внести суммы, которые он не уплатил во время ипотечных каникул. Срок возврата кредита будет продлен.