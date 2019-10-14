Рязанские сельхозтоваропроизводители получили 36 медалей на всероссийской выставке

Награды были вручены по итогам 21-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2019» – крупнейшего в стране смотра достижений сельского хозяйства. В этом году Рязанская область получила на одну медаль больше, чем в прошлом. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

На выставке была представлена продукция 52 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности области.

В результате 16 организаций получили 27 медалей «За производство высококачественной пищевой продукции», в том числе 18 золотых.

Племенные и животноводческие предприятия отмечены 8 медалями, 7 из которых – золотые.

И ещё одну золотую медаль – в номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях» – присудили администрации Каширинского поселения Александро-Невского района.

Выставка «Золотая осень – 2019» проводилась на территории ВДНХ в рамках Недели агропромышленного комплекса. В работе форума участвовало свыше 1500 предприятий из 50 субъектов России и 17 зарубежных стран. Общая площадь экспозиции составила 26,5 тыс. кв. м.



