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Рязанская область значительно сократила размер внешнего долга

В четверг, 24 октября, в рязанской «Точке кипения» прошёл очередной публичный отчёт правительства Рязанской области. Завершил его доклад главы регионального Минфина Марины Наумовой.

Министр финансов рассказала, что за несколько лет области удалось сократить размер внешнего долга.

– Пять лет назад наш регион входил в состав самых закредитованных субъектов Российской Федерации. На 2015 год его долг достигал 99% собственных доходов,  – отметила Наумова.

Теперь размер госдолга удалось сократить на 3,5 миллиарда рублей. В связи с этим более чем на миллиард снизились и расходы бюджета на обслуживание кредитов.

Так, к 2017 году Рязанской области удалось значительно подняться в рейтинге закредитованности регионов. Прирост составил 18 позиций.

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