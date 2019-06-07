Проект Инновационного научно-технологического центра Рязанской области претендует на федеральный статус

На Петербургском международном экономическом форуме Рязанская область представляет свой экономический и туристический потенциал. В четверг, 6 июня, площадку Рязанской области посетил министр экономического развития России Максим Орешкин. Он ознакомился с наиболее перспективными инвестиционными проектами. Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал об основных результатах экономического развития региона. Подробнее он остановился на проекте по созданию инновационного научно-технологичного центра в Рязани и продемонстрировал на планшете макет центра с указанием предприятий, которые будут располагаться на его территории.

С прошлого года в регионе ведётся работа по созданию Рязанского инновационного научно-технологического центра, сообщает сайт регионального правительства. Планируется, что он станет мощнейшей точкой роста региона. Центр должен объединить лучшие учебные заведения, малые инновационные компании, предприятия военно-промышленного комплекса, которые получат возможность для увеличения выпуска гражданской продукции.

Николай Любимов предложил сделать Центр федеральной площадкой, которая будет иметь соответствующий статус, поддержку и льготы для участников. Министр экономического развития России Максим Орешкин позитивно оценил инициативу губернатора и поручил готовить и подавать заявку на получение Центром федерального статуса.

В ходе посещения глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин обсудил также с Николаем Любимовым вопросы взаимодействия в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», в рамках которого внедряются принципы «бережливого производства».