Представители сети «Магнит» познакомились с продукцией предприятий Рязанской области

В закупочной сессии приняли участие около 70 товаропроизводителей, которые представили молочные товары, хлебобулочные и колбасные изделия, чай и напитки. Об этом сообщает министерство промышленности и экономического развития Рязанской области.

Представители торговой сети «Магнит», в свою очередь, рассказали об изменениях в работе компании с поставщиками. Новые условия сделали процесс заключения договоров с поставщиками проще, а организацию логистики – более гибкой.