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Представители сети «Магнит» познакомились с продукцией предприятий Рязанской области

В закупочной сессии приняли участие около 70 товаропроизводителей, которые представили молочные товары, хлебобулочные и колбасные изделия, чай и напитки. Об этом сообщает министерство промышленности и экономического развития Рязанской области.

Представители торговой сети «Магнит», в свою очередь, рассказали об изменениях в работе компании с поставщиками. Новые условия сделали процесс заключения договоров с поставщиками проще, а организацию логистики – более гибкой.

«Такие встречи – это часть работы по укреплению взаимодействия между предприятиями торговых сетей и рязанскими товаропроизводителями», – отметила заместитель министра промышленности и экономического развития Рязанской области Нина Соломонова.

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