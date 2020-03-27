Пищевые предприятия Рязани готовы к повышенному спросу

-

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Рязанской области выполняют все поступающие от торговых сетей заказы на поставку продуктов питания, в том числе, и в объёмах выше обычного в связи с повышенным спросом на продукты длительного хранения, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Как отметил заместитель генерального директора ООО Агромолкомбинат «Рязанский» Егор Подоль, на прошлой неделе спрос на продукты длительного хранения – ультрапастеризованное молоко и сливочное масло – был выше на 30%. С 23 марта спрос вернулся к обычному уровню.

В связи с угрозой коронавируса на предприятии усилены меры безопасности в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Наше производство работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, потому что коровы продолжают доиться, несмотря на ситуацию с коронавирусом, – добавил Егор Подоль.

Всего в Рязанской области работают 27 молочных заводов и 7 молочных цехов. Проблем с поставками сырья для молочной отрасли региона нет, и более того, в настоящее время в Рязанской области производство сырого молока выросло почти на четверть.