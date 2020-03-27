Пищевые предприятия Рязани готовы к повышенному спросу

Екатерина Приведенцева
Новости Рязани

Зарплаты работников скорой помощи в Рязани должны увеличиться

Сейчас проводятся организационные мероприятия по присоединению больницы Скорой медицинской помощи к БСМП. Это позволит реально увеличить зарплаты сотрудникам медучреждения.
Узнать больше
Новости Рязани

Стало известно, как будет создаваться Интерактивная карта космических объектов Рязанской области

В понедельник, 23 марта, в редакции РИА «7 новостей» состоялась пресс-конференция о реализации проекта «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей...
Узнать больше
Администрация

С улиц Рязани продолжают убирать грязь ﻿

В работах по благоустройству и очистке города были задействованы 200 сотрудников и 120 единиц спецтехники Дирекции благоустройства города.
Узнать больше
Новости Рязани

Открыт новый автобусный маршрут из Рязани в Москву

Автобусы из Москвы будут курсировать практически каждый час по понедельникам и средам. Перевозчик ООО «Славянский Экспресс». Стоимость билета – 450 рублей для взрослых, 225 рублей для ребёнка (с местом). ﻿
Узнать больше
Новости Рязани

Почта России приостанавливает приём международных отправлений в ряд стран

Почта России временно не будет принимать отправления, адресованные в государства, которые временно прекратили обработку международной почты. Доставить туда отправления на текущий момент не представляется возможным.
Узнать больше
-

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Рязанской области выполняют все поступающие от торговых сетей заказы на поставку продуктов питания, в том числе, и в объёмах выше обычного в связи с повышенным спросом на продукты длительного хранения, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Как отметил заместитель генерального директора ООО Агромолкомбинат «Рязанский» Егор Подоль, на прошлой неделе спрос на продукты длительного хранения – ультрапастеризованное молоко и сливочное масло – был выше на 30%. С 23 марта спрос вернулся к обычному уровню.

В связи с угрозой коронавируса на предприятии усилены меры безопасности в полном соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Наше производство работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, потому что коровы продолжают доиться, несмотря на ситуацию с коронавирусом, – добавил Егор Подоль.

Всего в Рязанской области работают 27 молочных заводов и 7 молочных цехов. Проблем с поставками сырья для молочной отрасли региона нет, и более того, в настоящее время в Рязанской области производство сырого молока выросло почти на четверть.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В ДТП на Московском шоссе пострадали дети ﻿

Новости Рязани
У дома №25 31-летняя москвичка, поворачивая налево на автомобиле «Мерседес», столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2113.
Узнать больше

Пищевые предприятия Рязани готовы к повышенному спросу

Новости Рязани
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Рязанской области выполняют все поступающие от торговых сетей заказы на поставку продуктов питания, в том числе, и...
Узнать больше

Для жителей области открыли салоны связи рядом с домом

Новости Рязани
Абонентам Tele2 из области теперь не нужно ехать в Рязань. Оператор в партнерстве с локальными партнерами открыл салоны связи в Александро-Невском, Новомичуринске, Кораблине, Сараях...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Последние данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По состоянию на 08.30 пятницы, 27 марта, число заболевших коронавирусом в Рязанской области остаётся прежним. Диагноз подтверждён у двух человек – у...
Узнать больше

В Рязанской области вводят жесткий карантинный режим

Новости Рязани
В четверг, 26 марта, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с обращением. Он говорил об ужесточении мер для борьбы с коронавирусом.
Узнать больше

Николай Любимов выступил с обращением к рязанцам

Видео
Вечером в четверг, 26 марта, губернатор Николай Любимов выступил с обращением к жителям Рязани и области.  Текст обращения:
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

По дороге к Богу…

Акценты
На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА "7 новостей" решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский...
Узнать больше

Полный текст обращения президента к гражданам России

Акценты
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Предлагаем вашему вниманию полный текст обращения. 
Узнать больше

Волонтёры «ЛизаАлерт» рассказали, почему не разглашают подробности поисков людей

Акценты
Пожалуй, это один из самых популярных вопросов. После любого поиска спрашивают – где был, как нашли, что случилось?
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В России восемь пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

В ДТП на Московском шоссе пострадали дети ﻿

Зубную щётку опасно хранить в ванной