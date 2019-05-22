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Рязань Экономика 22 мая 2019 16:43 | Просмотров:

Николай Любимов встретился с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым

В среду, 22 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов встертился с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Они обсудили действующие деловые контакты региона и компании, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.

АО «Росагролизинг» очень активно работает в Рязанской области. Соответствующее соглашение подписано в июле 2017 года. Губернатор поблагодарил Павла Косова за совместную работу и поддержку аграриев.

– «Росагролизинг» хорошо помогает рязанским сельхозтоваропроизводителям. В этом году они подали заявки на приобретение в лизинг 77 единиц техники, – сказал Николай Любимов. –Надеемся, что с вашей помощью будем и дальше продолжать развивать сельское хозяйство в регионе быстрыми темпами.

Павел Косов назвал Рязанскую область одной из передовых в плане успешного сотрудничества. Также, по его словам,  Рязанский регион является лидером по платёжной дисциплине среди всех субъектов РФ, а «Росагролизинг» присутствует в 84 регионах.

– В настоящее время мы прорабатываем большой объем заявок. Сейчас в различных стадиях поставки в регион находится техники и прицепного оборудования на сумму более 400 млн. рублей. Общий объем потребности, которая была заявлена регионом на 2019 год, составляет порядка 1,2 млрд. рублей, – добавил Павел Косов.

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