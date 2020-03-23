На скопинской животноводческой ферме родились телята

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Екатерина Приведенцева
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В ООО «Агрохолдинг Скопинский» родилось несколько телят. Для животных построен отдельное помещение. Каждый телёнок содержится в индивидуальном переносном вольере с кормушкой и поилкой. Такие условия положительно сказывается на быстром наборе веса.

 – Телятник у нас новый, запущен совсем недавно. Сейчас откармливаем молодняк  по новой технологии, пояснил начальник комплекса Василий Мартынов.

На территории комплекса два коровника. В них содержится 800-900 голов, из них 400 – дойные. Животноводческий комплекс оборудован карусельным залом на 40 мест и ёлочкой на 8 мест. Дойка проходит в 2 этапа, утром и вечером.

Продукция ООО «Агрохолдинг Скопинский» поставляется на молокозаводы Москвы и Московской области. Из неё производят различные молочные продукты, преимущественно сырки. Также предприятие производит розничную торговлю молока в Скопине.

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