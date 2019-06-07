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Рязань Экономика 7 июня 2019 08:42 | Просмотров:

На ПМЭФ Рязанская область подпишет соглашений на сумму около 50 млрд рублей

На Петербургском экономическом форуме Рязанская область планирует подписать более 10 соглашений на общую сумму около 50 млрд рублей. Об этом глава региона Николай Любимов рассказал в интервью информационному агентству ТАСС.

Среди наиболее значимых губернатор отметил соглашение с компанией «Око Молоко», которая увеличивает объём финансирования по ранее заключенным соглашениям на 27 млрд. рублей и тайской компанией «Чароен Покпанд Фудс», планирующей построить три свиноводческих и перерабатывающий комплекс на 12 млрд. рублей.

Рассказал Любимов и о проекте «Рязань – Новогодняя столица России» и о подготовке ко II Международному форуму древних городов, который пройдёт в Рязани с 14 по 18 августа. Одной из основных его тем станет театральное искусство, сообщает сайт регионального правительства.

– Этот форум – наш долгосрочный проект, который, мы надеемся, станет новым эффективным каналом взаимодействия между странами и народами. Свое участие в нем уже подтвердили делегации из 26 стран, в том числе Молдовы, Сирии, Египта, Ирландии, Китая, Аргентины, США и других. И это не окончательная цифра, она будет увеличиваться, – сказал губернатор.
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