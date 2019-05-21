Когда деньги растут на деревьях. 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами – пять новых историй каждую неделю. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. Если вы правильно ответите на 10 вопросов, сможете стать участником специальной экскурсии в Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО. А среди тех, кто даст больше всего правильных ответов, получат специальные сувениры. На этой неделе читатель узнает несколько «вкусных» историй.

История седьмая. Когда деньги растут на деревьях.

Мировой рынок какао-бобов сегодня превышает 9,3 млрд долларов США. Только Кот-д’Ивуар экспортирует эти семена шоколадного дерева почти на 4 млрд долларов. А ведь вплоть до XIX века какао-бобы не только приносили деньги многим странам, а сами служили платежным средством. Начало этому положили еще индейцы племени майя. Шоколад приравнивался к пище богов, его использовали в различных ритуалах, приписывая почти волшебные свойства. Но местные аграрии не знали, что можно специально выращивать такие деревья, а даров природы на всех не хватало. Вступил в действие закон рынка: если возникает дефицит, растет и цена. Считается, например, что всего за 100 бобов можно было купить раба. Для сравнения – примерно столько сегодня уходит на производство стандартной плитки шоколада.

Там, где есть, деньги, всегда будут те, кто захочет их подделать. Казалось бы, как изготовить фальшивку из какао-боба? Дело в том, что в случаях, когда нужно было заплатить солидную сумму, использовали не отдельные бобы, а целые стручки. Мошенники брали оболочку, наполняли ее грязью, семенами других, не ценных, деревьев, словом, тем, что по звуку и плотности напоминало бы исходный продукт. Затем запечатывали стручок, смешивали его с настоящими и пускали в оборот. Чистая шоколадная прибыль.