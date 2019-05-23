Главная > Рязань > Экономика 
Рязань Фото Экономика 23 мая 2019 13:30 | Просмотров:

Клиенты банка «Открытие» смогут пополнять карты в банкоматах Альфа-Банка без комиссии

С 22 мая клиенты банка «Открытие» получат возможность пополнять свои карты в банкоматах Альфа-Банка без комиссии. Это стало возможно благодаря партнерской программе между двумя кредитными организациями и настройке банкоматов.

Ранее стало известно о том, что банк «Открытие» создает партнерскую банкоматную сеть с крупнейшими розничными банками, в числе которых Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Газмпромбанк, ЮниКредит Банк, Банк Зенит  и Банк «Русский Стандарт». Теперь клиенты «Открытия» могут снимать наличные без комиссий в объединенной сети банкоматов, включающей порядка 20 тыс. устройств на территории всей страны.

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.6K
22 мая 08:33

Стали известны новые адреса отключения горячей воды в Рязани
4.4K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
1.9K
21 мая 09:46

В Рязани открылся первый офис финансовых консультаций «Яблоновский групп»
1.6K
21 мая 09:18

Рязанцев приглашают на яркий семейный праздник
1.4K
21 мая 10:51

В Рязани обсудили проект благоустройства территории Рязанского кремля
991
21 мая 13:18

Homo agressius/Человек агрессивный
761
21 мая 14:28

В Рязани ограничили движение по Южной окружной дороге
680
22 мая 16:27

В Касимове установят памятник царице Сююмбике
654
20 мая 17:48

Во вторник в Рязани отключат холодную воду
604
20 мая 19:38

Ремонт Московского шоссе в Рязани близится к завершению
Вверх