Клиенты банка «Открытие» смогут пополнять карты в банкоматах Альфа-Банка без комиссии

С 22 мая клиенты банка «Открытие» получат возможность пополнять свои карты в банкоматах Альфа-Банка без комиссии. Это стало возможно благодаря партнерской программе между двумя кредитными организациями и настройке банкоматов.

Ранее стало известно о том, что банк «Открытие» создает партнерскую банкоматную сеть с крупнейшими розничными банками, в числе которых Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Газмпромбанк, ЮниКредит Банк, Банк Зенит и Банк «Русский Стандарт». Теперь клиенты «Открытия» могут снимать наличные без комиссий в объединенной сети банкоматов, включающей порядка 20 тыс. устройств на территории всей страны.