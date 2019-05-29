Годовая инфляция в ЦФО в апреле 2019 года ожидаемо снизилась

В апреле 2019 года годовая инфляция в ЦФО, как и в целом по России, снизилась и составила 5,4% после 5,7% в марте (общероссийский показатель – 5,2% в апреле после 5,3% в марте). Локальный пик роста цен прошло уже 14 из 18 регионов ЦФО. Такая динамика в значительной степени обусловлена укреплением рубля с начала года, сдержанной динамикой потребительского спроса, затуханием эффекта переноса повышения НДС в цены, а также продолжающейся стабилизацией цен на топливо.

Замедление инфляции в округе наблюдалось как на товарных рынках, так и в сфере услуг: прирост цен на продовольствие снизился до 6,4% с 6,5%, на непродовольственные товары – до 4,9% с 5,3%, темпы роста цен на услуги опустились до 4,9% с 5,1%.

Замедление годовой инфляции по непродовольственным товарам обусловлено в первую очередь снижением темпов прироста цен на иностранные легковые автомобили на фоне стабилизации курса рубля. Годовой прирост цен на моторное топливо также снизился в условиях выполнения нефтяными компаниями соглашений с правительством РФ о «заморозке» цен. Продление действия этого соглашения ограничивает риски роста цен на нефтепродукты минимум до конца II квартала текущего года.

Сохранению тенденции к снижению годового темпа прироста цен на продовольственные товары способствовало прежде всего замедление темпов удорожания плодоовощной продукции, сахара и яиц. В апреле заметно снизился годовой темп прироста цен на апельсины, морковь и огурцы. Подешевели по сравнению с апрелем предыдущего года некоторые овощи (картофель, свекла) и фрукты (яблоки, виноград). На динамику отчасти повлияло поступление на рынок высокого урожая тепличных овощей, а также реализация значительных запасов прошлого года.

С удорожанием муки продолжилось повышение годовых темпов прироста цен на хлебобулочные, кондитерские, макаронные и крупяные изделия. Однако на фоне хорошего текущего состояния посевов зерновых культур, особенно в Южном и Центральном федеральных округах России, дальнейшее проинфляционное давление этого фактора будет снижаться.

Годовая инфляция на рынке услуг в апреле также замедлилась, в частности благодаря замедлению роста цен на услуги зарубежного туризма на фоне усиления интереса к отдыху на территории России, а также укрепления рубля.

В апреле 2019 года годовая инфляция оставалась выше 5,0% во всех регионах ЦФО. Наименьший уровень инфляции отмечался в Воронежской области – 5,1% после 5,3% в марте, а наибольший – 6,9% после 7,0% в марте – в Ярославской области, которая опережает другие области ЦФО по этому показателю на протяжении последних трех месяцев. В то же время рост цен на продовольственные товары и услуги в Ярославской области замедляется второй месяц подряд. Основной вклад в уровень годовой инфляции здесь продолжают вносить динамика цен на мясную продукцию (мясо птицы, свинину, говядину). Однако с марта рост цен на эти товары замедляется за счет исчерпания действия временных факторов, в частности, – завершения переноса возросших издержек производителей мяса в оптовые цены.

В Московском регионе годовой прирост цен снизился по всем основным компонентам: продовольствию, непродовольственным товарам и услугам. Традиционно повышенная годовая инфляция в Москве в апреле второй месяц подряд соответствует федеральному показателю. В апреле она снизилась до 5,2% с 5,3% в марте.

В Московской области годовая инфляция снизилась в апреле до 5,5% с 6,2% в марте на фоне существенного замедления прироста цен на непродовольственные товары – до 5,3% с 6,3%. Это вызвано снижением темпов роста цен на легковые автомобили и моторное топливо, что соответствует общероссийским тенденциям.

Как и прогнозировал Банк России, локальный пик годовой инфляции пройден в марте текущего года. При этом текущие темпы прироста потребительских цен несколько ниже, чем ожидалось ранее. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране вернется к 4% в первой половине 2020 года.