Финансовый омбудсмен начинает работу с жалобами на страховщиков

С 1 июня 2019 года споры, касающиеся ОСАГО и ДСАГО, а также по страхования средств наземного транспорта (кроме железнодорожного), до подачи иска в суд должны рассматриваться финансовым омбудсменом. Страховые организации начинают в обязательном порядке взаимодействовать с финансовым уполномоченным.

Поводом для обращения к бизнес-омбудсмену может стать, например, неисполнение или ненадлежащее исполнение страховщиком обязательств по договору обязательного страхования, несогласие клиента с размером осуществленной страховой выплаты, несоблюдение станцией технического обслуживания срока передачи отремонтированного транспортного средства и т.д. В подобных случаях потребитель, который считает, что его права нарушены, должен направить страховщику письменное заявление, а страховщик – рассмотреть его. После отказа страховой компании гражданин может обращаться к финансовому уполномоченному. Срок рассмотрения обращений составит 15 рабочих дней (возможна приостановка до 10 рабочих дней для проведения экспертиз). Имущественные споры по ОСАГО будут рассматриваться вне зависимости от суммы. При этом с момента, когда потребитель финансовых услуг узнал или должен был узнать о нарушении своего права, должно пройти не более трех лет.

«Число жалоб в Банк России на участников страхового рынка традиционно высоко. В I квартале 2019 года из 516 обращений их деятельности касалось 148, то есть 28,7%. И в основном они были связаны с ОСАГО, – отмечает управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Работа финансового уполномоченного призвана ускорить разрешение типичных споров, а следовательно, и повысить уровень удовлетворенности потребителей финансовых услуг».

Более подробную информацию о Службе финансового уполномоченного можно получить на официальном сайте: https://finombudsman.ru