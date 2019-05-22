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Рязань Фото Экономика 22 мая 2019 15:06 | Просмотров:

Банк «Открытие» запустил в Тамбове новый флагманский офис

22 мая состоялось торжественное открытие нового крупнейшего офиса банка «Открытие» в Тамбове, способного обслуживать более 500 клиентов в день. Церемонию поддержали личным участием первый заместитель  главы администрации области Александр Ганов, управляющий банком «Открытие» в Тамбове Александр Матинко и ведущие бизнесмены региона.

«Мы открыли региональный офис, в котором располагаются все основные бизнес линии. И юридические лица, и частные клиенты смогут получить в офисе весь спектр услуг. Архитектура нового отделения в Тамбове предполагает комфортное обслуживание всех категорий клиентов. Мы иначе организовали пространство для обслуживания розничных клиентов и юридических лиц, а также зон самообслуживания. В точке продаж будет оборудовано пространство для комфортного пребывания клиентов с детьми», – прокомментировал Александр Матинко, управляющий банком «Открытие» в регионе.

Новый офис расположен в центральном районе города по адресу: ул. Горького, 17. Дизайн его интерьеров выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного и быстрого обслуживания клиентов. На площади в 700 м2 разместились универсальная фронт-линия по предоставлению банковских продуктов населению, центр ипотечного кредитования, центр развития малого и среднего бизнеса, кассовая зона, выделенные зоны для обслуживания привилегированных клиентов. Дополнительный офис оснащен 5 переговорными комнатами, что обеспечивает удобство обслуживания, а также гарантирует конфиденциальность при проведении деловых переговоров и встреч. В офисе представлена вся линейка продуктов банка. Квалифицированные специалисты ответят на все интересующие вопросы об актуальных программах и услугах, предоставляемых банком «Открытие», помогут оформить их.

«В точке продаж располагается крупнейший региональный центр по работе с малым и средним бизнесом. Предприниматели смогут получить профессиональную консультацию по всем банковским продуктам, любую банковскую услугу, в том числе: открытие расчетного счета, получение кредита на развитие бизнеса, привлечение банковских гарантии, размещение средств в НСО и депозиты. В офисе созданы условия для индивидуального решения вопросов финансового характера любого уровня и сложности», – подчеркнул Александр Матинко.

Режим работы нового офиса банка «Открытие» на ул. Горького, 17 с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 17:00, воскресенье – выходной. Обслуживание юридических лиц осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье- выходные дни.

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