Банк «Открытие» выступил генеральным партнером ежегодного Костромского экономического форума

Банк «Открытие» выступил партнером пятого юбилейного Костромского экономического форума, инициатор события – Администрация Костромской области. В масштабном мероприятии примут участие 50 региональных и 5 федеральных экспертов.

В программе бизнес-тренинги, экспертные сессии, дискуссионные площадки, круглые столы и прямые линии по актуальным для регионального бизнеса вопросам. На одной из пяти рабочих площадок форума выступит Анна Морина, начальник аналитического управления банка «Открытие». Управляющий банком «Открытие» в Костроме Александр Веселов выступит спикером круглого стола «Финансовые инструменты на разных этапах развития бизнеса» и расскажет предпринимателям о цифровизации бизнеса.

По мнению Александра Веселова, цифровизация — это вопрос конкурентоспособности и выживания бизнеса на рынке. Это не только новые технологии и автоматизация, это длительный процесс, который затрагивает все стороны жизни компании: от изменения бизнес-модели до кадровой политики.

В рамках форума банк «Открытие» презентует участникам свои продукты для бизнеса — все желающие смогут ознакомиться с ними у фирменной стойки, а также получить консультацию специалиста.

«Одним из индикаторов роста деловой активности региона можно считать оживление интереса к кредитным продуктам. Мы отмечаем рост кредитных заявок от бизнеса по всей Центральной России, как на закрытие кассовых разрывов, так и на инвестиционные цели. Предприниматели могут воспользоваться широким спектром финансовых инструментов и партнерских программ банка, позволяющих более эффективно развивать бизнес», – отметил Александр Веселов, управляющий банком «Открытие» в Костроме.

®