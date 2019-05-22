Главная > Рязань > Экономика 
Рязань Экономика 22 мая 2019 13:54 | Просмотров:

Банк «Открытие» выступил генеральным партнером ежегодного Костромского экономического форума

Банк «Открытие» выступил партнером пятого юбилейного Костромского экономического форума, инициатор события – Администрация Костромской области. В масштабном мероприятии примут участие 50 региональных и 5 федеральных экспертов. 

В программе бизнес-тренинги, экспертные сессии, дискуссионные площадки, круглые столы и прямые линии по актуальным для регионального бизнеса вопросам. На одной из пяти рабочих площадок форума выступит Анна Морина, начальник аналитического управления банка «Открытие». Управляющий банком «Открытие» в Костроме Александр Веселов выступит спикером круглого стола «Финансовые инструменты на разных этапах развития бизнеса» и расскажет предпринимателям о цифровизации бизнеса.

По мнению Александра Веселова, цифровизация — это вопрос конкурентоспособности и выживания бизнеса на рынке. Это не только новые технологии и автоматизация, это длительный процесс, который затрагивает все стороны жизни компании: от изменения бизнес-модели до кадровой политики.

В рамках форума банк «Открытие» презентует участникам свои продукты для бизнеса — все желающие смогут ознакомиться с ними у фирменной стойки, а также получить консультацию специалиста.

«Одним из индикаторов роста деловой активности региона можно считать оживление интереса к кредитным продуктам. Мы отмечаем рост кредитных заявок от бизнеса по всей Центральной России, как на закрытие кассовых разрывов, так и на инвестиционные цели.  Предприниматели могут воспользоваться широким спектром финансовых инструментов и партнерских программ банка, позволяющих более эффективно развивать бизнес», – отметил Александр Веселов, управляющий банком «Открытие» в Костроме.

®

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.3K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.0K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.9K
22 мая 08:33

Стали известны новые адреса отключения горячей воды в Рязани
1.8K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.7K
21 мая 09:46

В Рязани открылся первый офис финансовых консультаций «Яблоновский групп»
1.3K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.2K
21 мая 10:51

В Рязани обсудили проект благоустройства территории Рязанского кремля
1.1K
21 мая 09:18

Рязанцев приглашают на яркий семейный праздник
1.1K
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
863
19 мая 19:56

Рязанцы стреляли из лука и знакомились с кузнецами
Вверх