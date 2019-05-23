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Рязань Экономика 23 мая 2019 15:23 | Просмотров:

Банк «Открытие» открыл кредитную линию Администрации муниципального образования города Тулы в размере 700 млн рублей

Региональный операционный офис банка «Открытие» в Туле выиграл аукцион, организованный Администрацией муниципального образования города Тулы, на привлечение невозобновляемых кредитных линий с лимитом на общую сумму 700 млн рублей (4 лота).

Открытие кредитной линии – один из важных шагов к сотрудничеству между Администрацией муниципального образования города Тулы и банком. Подписание контрактов по наименьшей ставке позволит региону сократить расходы на обслуживание государственного долга и направить финансовые средства на первоочередные расходы, в том числе на покрытие дефицита бюджета города Тулы для погашения долговых обязательств и пополнения остатков средств на счетах бюджета города.

Банк «Открытие» планирует расширять сотрудничество с Администрацией муниципального образования города Тулы. В частности, банк намерен активно развивать взаимодействие в рамках региональных программ поддержки предпринимателей региона и социальной сферы.

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