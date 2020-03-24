Банк «Открытие» наращивает долю ИСП в портфеле сберегательных продуктов

Екатерина Приведенцева
Новости Рязани

Актуальная информация о распространении коронавируса в Рязанской области

Под наблюдением в Рязани и области находятся 742 человека. Есть информация о 843 гражданах, приехавших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.
Узнать больше
Новости Рязани

В Шиловском районе готовят к работе паромную переправу через Оку

В этом году переправа должна начать работу 23 марта. На три неделе раньше, чем в 2019 году. Длина переправы – 480 метров.
Узнать больше
Видео

Любимов обратился к рязанцам в связи с первым заболевшим коронавирусом

В Рязанской области подтвердился первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. В связи с этим губернатор Николай Любимов выступил с обращением. Он отметил, что...
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанцы могут пожаловаться на рост цен на социально значимые товары

Управление ФАС России по Рязанской области просит жителей региона сообщать о фактах необоснованного роста цен на социально значимые продукты и непродовольственные товары. Для этого...
Узнать больше
Новости Рязани

В Сасове автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

За рулём автомобиля находился 21-летний местный житель. 57-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована.
Узнать больше
-

По итогам февраля 2020 года доля инвестиционных и страховых продуктов в общем объёме размещаемых клиентами средств в банке «Открытие» увеличилась более чем в 3 раза и составила 13.6% против 4.2% годом ранее. Таким образом, каждый седьмой рубль своих сбережений розничные клиенты «Открытия»  предпочитают размещать вне классических банковских вкладов, используя широкую продуктовую линейку инвестиционных и страховых продуктов банка и его партнеров.

 Клиентам «Открытия» доступны инвестиции в рамках стратегий доверительного управления  УК «Открытие», накопительное и инвестиционное страхование жизни от компании РГС Жизнь, а также индивидуальные инвестиционные счета и брокерское обслуживание в компании «Открытие Брокер». Причем приступить к инвестициям на фондовом рынке можно не выходя из дома через мобильное приложение или интернет-банк.

 Мы предлагаем своим клиентам комплексный подход к сбережениям, формируя долгосрочный портфель, состоящий из банковских, инвестиционных и страховых продуктов. Такая стратегия позволяет обеспечить высокую доходность при минимальных рисках потерь сбережений клиентов, — отметил Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанские почтальоны могут доставить пенсию на дом

Новости Рязани
Почта России Рязанской области – единственная организация, оказывающая населению услуги по доставке пенсий на дом. 96 % жителям региона, получающих пенсию и социальные пособия...
Узнать больше

Банк «Открытие» наращивает долю ИСП в портфеле сберегательных продуктов

Новости Рязани
По итогам февраля 2020 года доля инвестиционных и страховых продуктов в общем объёме размещаемых клиентами средств в банке «Открытие» увеличилась более чем в 3...
Узнать больше

Метеопредупреждение для Рязани продлено

Новости Рязани
Сегодня в Рязани и области скорость ветра будет достигать порывами 12-17 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца суток.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Метеопредупреждение для Рязани продлено

Новости Рязани
Сегодня в Рязани и области скорость ветра будет достигать порывами 12-17 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца суток.
Узнать больше

Актуальная информация о распространении коронавируса в Рязанской области

Новости Рязани
Под наблюдением в Рязани и области находятся 742 человека. Есть информация о 843 гражданах, приехавших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.
Узнать больше

В Рязани закроют для посетителей бассейны и фитнес-клубы

Новости Рязани
Кроме того, изменяется режим работы кафе и других заведений общепита. Они будут только доставлять готовые блюда по заказам клиентов.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Когда все дома. Как пережить карантин и сохранить мир в семье

Акценты
Карантин уже наступил. Хотим мы того или нет. Паникуем или остаёмся в здравом уме. Сплетничаем или анализируем. Это уже неважно. Школьники дома....
Узнать больше

Трагедия «пухляша»

Акценты
Жизнь похожа на русскую рулетку – никогда не знаешь, какое нажатие курка или,...
Узнать больше

Игумен Лука: Когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства

Акценты
В среду, 18 марта, в гостях у 7info побывал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанские почтальоны могут доставить пенсию на дом

Пациент скончался после пластической операции в Москве

Метеопредупреждение для Рязани продлено