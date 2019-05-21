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Рязань Экономика 21 мая 2019 12:24 | Просмотров:

Банк «Открытие» аккредитовал группу компаний «Единство» в Рязани

Банк «Открытие» аккредитовал 5 строящихся жилых объекта ГК «Единство». Покупателям квартир банк «Открытие» предлагает выгодные условия по ипотеке. Клиентам банка доступна ипотека в жилых комплексах группы компаний «Единство»: Маргелов, Жуков, Видный 5, Легенда, Королев.

Банк «Открытие» по итогам 2019 года рассчитывает более чем в полтора раза увеличить текущие показатели по выдачам в целом по стране.  По итогам 2018 года банк вошел в ТОП-3 по динамике развития ипотечного кредитования (рэнкинг рейтингового агентства «Эксперт РА»).

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