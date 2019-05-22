Акция «Плати дешевле с картой Visa» продлена!

Рязанцы могут сэкономить 2 рубля на проезде в общественном транспорте при оплате картой Visa до 30 июня 2019 года.

Акция по предоставлению скидки на проезд в общественном транспорте при оплате картой Visa в Рязани начала действовать с 21 марта. Теперь проехать в транспорте по сниженной стоимости можно будет до 30 июня 2019 года включительно. Получить скидку на проезд могут держатели банковских карт Visa с поддержкой бесконтактной технологии оплаты. При этом поддерживается оплата как картой, так и мобильными устройствами с поддержкой технологий Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay.

Акция проводится с участием оператора ОСОП «Ресурсы партнеров Рязань» и ПС Visa при поддержке администрации г. Рязани и Сбербанка.