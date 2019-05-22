Юбилейный концертный сезон в филармонии завершится выступлением хора и трёх солистов

В Рязанской областной филармонии юбилейный сезон завершится концертом Рязанского губернаторского оркестра и трёх солистов – скрипача Никиты Борисоглебского, виолончелиста Александра Рамма и фортепианистки Екатерины Мечетиной.

Никита Борисоглебский – выпускник Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, лауреат престижных международных конкурсов. Считается одним из самых ярких музыкантов современности.

Александр Рамм – обладатель II премии XV Международного конкурса имени Чайковского. Является одним их наиболее востребованных молодых виолончелистов.

Екатерина Мечетина даёт сольные концерты по всему миру и выступает с лучшими оркестрами России и Европы. Лауреат международных конкурсов в Италии и США.

Концерт пройдёт в четверг, 23 мая. В программе музыкальные композиции Людвига ван Бетховена и Франца Шуберта.

Фотография с сайта Рязанской областной филармонии