В Театре на Соборной юных рязанцев поздравили с Днём защиты детей

5 июня в Рязанском театре для детей и молодёжи состоялось мероприятие, приуроченное к Дню защиты детей. На спектакль по сказке А. Толстого «Золотой ключик» пригласили детей-инвалидов, учащихся коррекционных школ и детей из неблагополучных семей. Участников торжества поприветствовала исполняющая обязанности главы администрации города Елена Сорокина.

– Впереди у вас летние каникулы – время беззаботного отдыха, интересных приключений, новых открытий. От всей души желаю хорошо провести эти три месяца, получить как можно больше положительных эмоций, найти новых друзей! – обратилась к детям и.о. главы администрации.

Взрослым Сорокина напомнила, что главный смысл этого праздника – не забывать об ответственности, которую мы несём за наше юное поколение.

После спектакля все дети получили сладкие подарки.