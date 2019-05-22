В Шацке состоялись молодёжные чтения «Николай Фёдорович Фёдоров и современность»

21 мая в Шацке состоялись молодежные чтения «Николай Фёдорович Фёдоров и современность», в которых приняли участие сотрудники библиотек, историко-культурного центра, музеев и общеобразовательных школ города. Представленные сообщения раскрывали биографию философа, его жизнь на Шацкой земле и последние годы жизни. Мир выдающегося мыслителя в творчестве поэтов на основе статью Владимира Хомякова представили студенты Рязанского областного колледжа культуры.

Анализ взаимосвязи современного музееведения и взглядов Фёдорова на музей раскрыла старший научный сотрудник Желанновского музея Л.И.Мертешова. Работу «Краеведческого центра имени Н. Фёдорова» при Сасовской центральной библиотеке представила директор библиотеки Л.В. Бабанова, продемонстрировав виртуальную экскурсию по федоровским местам.

Почётным гостем чтений была Анастасия Георгиевна Гачева, доктор филологических наук РАН, ведущий научный сотрудник ИМЛИ им. А.М. Горького, заведующая отделом музейно-экскурсионной работы библиотеки №180 Москвы. Она развернула для присутствующих картину современного мира, в котором идеи Федорова служат нравственным и научным ориентиром для движения к гуманистической цивилизации. Неподдельный интерес к личности философа диктует обширные планы на будущее, связанные и с предстоящими XVIII Международными научными чтениями, посвященными 190-летию Н.Ф. Фёдорова и выстраиванием «космического» экскурсионного маршрута на Рязанской земле.