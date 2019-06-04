В Рязанской областной филармонии покажут «Пиковую даму»

Во вторник, 4 июня, в стенах Рязанской областной филармонии состоится концерт «Пиковая дама». Концерт пройдёт в преддверии VIII фестиваля искусств «Кремлёвские вечера». Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал Сергей Оселков.

В сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра на сцене филармонии выступит народный артист России Евгений Князев.

– Мы приглашаем всех рязанцев на очень хороший спектакль «Пиковая дама», который пройдёт сегодня вечером, – сказал Сергей Оселков. – Почти у любого музыканта при словосочетании «Пиковая дама» возникает образ музыки Чайковского. На мой взгляд, она не подходит к тому настроению, которое описано Пушкиным в его повести. Конечно, без Чайковского мы не обойдёмся. Но мы сыграем отрывки не только из «Пиковой дамы». Ключевым произведением этого концерта станет «Грустный вальс» Сибелиуса. Казалось бы, совершенно несочетаемые вещи.

Но, по словам Сергея Оселкова, музыка очень хорошо ложится на текст и передаёт атмосферу повести.

– Не пожалейте сегодняшнего времени и приходите к нам на концерт, – добавил он.

Начало показа в 19:00.