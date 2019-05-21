В Рязанской областной филармонии подвели итоги юбилейного концертного сезона

Во вторник, 21 мая, в Рязани прошла пресс-конференция, посвящённая закрытию юбилейного концертного сезона. На пресс-конференции подвели итоги сезона директор Рязанской областной филармонии Елена Буняшина, заместитель директора по организации концертной деятельности Мария Зорко, художественный руководитель Государственного Академического Рязанского русского народного хора им. Е. Попова Светлана Сухова, дирижёр Рязанского губернаторского симфонического оркестра Сергей Оселков.

– Мы не ограничились концертами. Мы старались открыть новые горизонты и новые имена для зрителей, новые проекты, – сказала Елена Буняшина.

Директор Рязанской областной филармонии отметила, что в юбилейный год прошли концерты всемирно известных коллективов – оркестра «Виртуозы Москвы», оркестра джазовой музыки имени О. Лустрова, камерного оркестра России под управлением А. Уткина и многих других. В рамках сезона прошёл 4-й международный фестиваль национального искусства «Народный хоровод», а также разнообразные проекты, среди которых «Сиреневый бал», «Пульс музыки», «Дорогой добра».

Сергей Оселков рассказал о гастролях Рязанского губернского симфонического оркестра. В текущем сезоне музыканты посетили Муром, Саранск, Смоленск и несколько городов «Золотого кольца России».

– Самое приятное для музыканта – играть в зале с хорошей акустикой, большим количеством зрителей. Но с другой стороны, насколько приятно и волнительно выступать в тех залах, где слушатели обделены вниманием больших коллективов, – отметил Сергей Оселков.

Светлана Сухова сообщила о гастролях Государственного Академического Рязанского русского народного хора им. Евгения Попова. Коллектив выступил в Нижнем Новгороде, Сыктывкаре, Ухте, Коряжме, Йошкар-Оле, Москве, Ярославле и других городах.