Главная > Рязань > Культура 
Культура Рязань 17 мая 2019 13:09 | Просмотров:

В Рязанской области стартовали Гаретовские чтения

В Ряжске открылись пятнадцатые Гаретовские чтения. Организатор и идейный вдохновитель все пятнадцать лет – Сергей Филимонов, который сам уже написал несколько книг о родном Ряжске – о его истории и современности.

И назвали эти просветительско-краеведческие чтения в честь выдающегося человека – Василия Гаретовского.

Василий Гаретовский был известным священником в Рязани и Ряжске в 19 веке. Занимался благотворительностью и просветительством. Открывал больницы и школы. И стал первым краеведом города Ряжска, заботливо собирая все о родном крае.

Благодарные потомки вспомнили его и продолжили дело, начатое с любовью и во славу России и своей малой родины. Каждый год на Гаретовские чтения приезжают выступать известные историки, политики, краеведы, священнослужители, писатели и художники.

Это поистине настоящее патриотическое движение в Рязанской области, которое пробуждает любовь к родному краю.

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

3.9K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.5K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.8K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.4K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.1K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.0K
18 мая 18:13

Белорусские десантники прибыли в Рязань
938
18 мая 17:40

Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза
846
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
797
18 мая 19:04

Рязанец заснял объезжавшие через Ореховое озеро пост ДПС самосвалы
783
18 мая 21:06

В Рыбновском районе прошёл праздник песни имени братьев Пироговых
Вверх