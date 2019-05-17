В Рязанской области стартовали Гаретовские чтения

В Ряжске открылись пятнадцатые Гаретовские чтения. Организатор и идейный вдохновитель все пятнадцать лет – Сергей Филимонов, который сам уже написал несколько книг о родном Ряжске – о его истории и современности.

И назвали эти просветительско-краеведческие чтения в честь выдающегося человека – Василия Гаретовского.

Василий Гаретовский был известным священником в Рязани и Ряжске в 19 веке. Занимался благотворительностью и просветительством. Открывал больницы и школы. И стал первым краеведом города Ряжска, заботливо собирая все о родном крае.

Благодарные потомки вспомнили его и продолжили дело, начатое с любовью и во славу России и своей малой родины. Каждый год на Гаретовские чтения приезжают выступать известные историки, политики, краеведы, священнослужители, писатели и художники.

Это поистине настоящее патриотическое движение в Рязанской области, которое пробуждает любовь к родному краю.