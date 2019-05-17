В Рязанской области продолжается реализация нацпроекта «Культура». О ходе его реализации сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках федерального проекта «Творческие люди» с 13 по 16 мая текущего года в Рязани преподаватели музыки прошли курсы повышение квалификации по специальности «Фортепиано».

Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов подчеркнул важность и актуальность подготовки профессиональных кадров для организаций культуры и образования в области искусств, которая ведется в рамках реализации Майского Указа Президента РФ.

Повышение квалификации прошли 16 преподавателей.